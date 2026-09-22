ग्रेटर नोएडा सेक्टर-18 में अब प्लॉट तक पहुंचना होगा आसान, 9 पॉकेट में बनेगी सर्विस रोड; 30000 आवंटियों को राहत

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। आवासीय सेक्टर में आवाजाही आसान बनाने के लिए सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 18 के नौ पाकेट में सर्विस रोड के लिए निविदा जारी कर दी हैं। यह सर्विस रोड सेक्टर की 45 मीटर राेड के समानांतर बनाई जाएगी।

सेक्टर के पाकेट 5ए, 1ए, 1बी, 7सी, टीएस 2 के बीच, 7बी और 7सी के बीच व 7डी से 7एफ में सर्विस रोड का निर्माण होगा। सेक्टर में भूखंड के आवंटियों को सड़क सर्विस रोड का निर्माण अधूरा होने के कारण आवाजाही में परेशानी हो रही है।

इसकी वजह से लोग भूखंड पर निर्माण कार्य नहीं कर पा रहे हैं। सेक्टर 18 व 20 में प्राधिकरण ने 52 पाकेट विकसित कर उसमें भूखंडों का आवंटन किया है। 30000 से अधिक भूखंडों का आवंटन आवासीय सेक्टर में अभी 30 हजार से अधिक भूखंडों का आवंटन हो चुका है, लेकिन मौके पर दो हजार मकान ही तैयार हो पाए हैं, इनमें 30 प्रतिशत ने ही निर्माण कर कंप्लीशन प्राप्त किया है। अधूरी सड़क के कारण कई भूखंडों तक निर्माण सामग्री पहुंचाने वाले वाहनों को परेशानी होती है।