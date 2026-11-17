जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जिले के परिषदीय स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक की मंगलवार से अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गईं। परीक्षाओं के बीच शिक्षकों की कमी ने स्कूलों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। जनगणना कार्य के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने से कई स्कूलों में शिक्षण और परीक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।

एक तरफ अधिकारियों की ओर से शिक्षकों पर जनगणना ड्यूटी ज्वाइन करने का दबाव बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों में विद्यार्थियों की परीक्षाएं संपन्न कराने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। दोनों जिम्मेदारियां एक साथ निभाना मुश्किल शिक्षकों का कहना है कि जनगणना का काम भी महत्वपूर्ण है और विद्यार्थियों की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं भी। ऐसे में एक साथ दोनों जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल हो रहा है। परीक्षाएं विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का आकलन करने के साथ आगे की पढ़ाई की तैयारी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं।

शिक्षकों की कमी के कारण परीक्षा संचालन, निगरानी और अन्य व्यवस्थाओं को संभालने में परेशानी आ रही है। टीचर्स फेडरेशन आफ इंडिया के उपाध्यक्ष मेघराज भाटी का आरोप है कि जिले के करीब 70 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं, जहां ड्यूटी लगने के बाद केवल एक या दो शिक्षक ही शेष रह गए हैं।