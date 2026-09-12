ग्रेटर नोएडा के प्राथमिक स्कूल में छात्र की आंख पर डंडे से हमला, हालत गंभीर; दिल्ली एम्स में भर्ती

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दनकौर कोतवाली क्षेत्र के लतीफपुर बांगर स्थित प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के बीच हुए विवाद में एक छात्र ने दूसरे छात्र की आंख डंडे से फोड़ दी। घायल छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है।



लतीफपुर खादर गांव के रहने वाले रणजीत ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा मोहित लतीफपुर बांगर के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा-8 में पढ़ता है। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे स्कूल परिसर में ही मोहित का गांव के ही एक अन्य छात्र से झगड़ा हो गया।



आरोप है कि झगड़े के दौरान दूसरे छात्र ने लकड़ी के डंडे से मोहित की आंख पर हमला कर दिया। हमले में मोहित की आंख गंभीर रूप से घायल हो गई और खून बहने लगा।



परिजन आनन-फानन में मोहित को पहले हरियाणा के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उसे दिल्ली एम्स रेफर कर दिया। जहां उसका इलाज चल रहा है।



पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब वे घटना की शिकायत लेकर आरोपी छात्र के घर पहुंचे तो आरोपी के परिजनों ने उनके साथ भी मारपीट और गाली-गलौज की।



इसके बाद शनिवार शाम 7 बजे पीड़ित के पिता रणजीत ने दनकौर कोतवाली में आरोपी छात्र और उसके परिवार के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। दनकौर कोतवाली पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।