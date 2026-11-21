जागरण संवाददाता, नोएडा। स्व-गणना के आंकड़ों में ग्रेटर नोएडा ने नोएडा को पीछे छोड़ते हुए 12 जोनों में पहला स्थान हासिल किया है। बता दें कि जिला प्रशासन ने जनगणना का दूसरा चरण शत प्रतिशत करने के लिए गौतमबुद्ध नगर को जिलाधिकारी मेधा रूपम ने 12 जोनों में बांटा है।

जिनके जारी आंकड़ों के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा में कुल 1872 लोगों ने स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी की, जबकि नोएडा में यह संख्या 1383 रही। इस तरह स्व-गणना के मामले में ग्रेटर नोएडा ने नोएडा से 489 अधिक का आंकड़ा दर्ज किया है।

अधिकारियों की जिम्मेदारी पर उठ रहे सवाल यह अंतर अधिकारियों द्वारा जिम्मेदारी निभाने पर भी सवाल उठाता है। पिछले दिनों हुई बैठक में जिलाधिकारी न सख्त निर्देश दिए थे कि घर घर जाकर स्व गणना के लिए लोगों की मदद करेंगे।

स्व-गणना के आंकड़ों में दोनों शहरों के बीच स्पष्ट अंतर देखने को मिला है। ग्रेटर नोएडा ने 1872 स्व-गणना के साथ सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वहीं, 1383 स्व-गणना के साथ नोएडा दूसरे पायदान पर रहा। इन आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रेटर नोएडा में लोगों ने स्व-गणना की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी की।

नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश स्व-गणना की प्रक्रिया का उद्देश्य लोगों को अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने का अवसर देना है। इससे नागरिकों की भागीदारी बढ़ने के साथ गणना की प्रक्रिया को भी अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलती है। दोनों शहरों में दर्ज आंकड़े इस प्रक्रिया के प्रति लोगों की रुचि और सहभागिता को दर्शाते हैं।

स्व-गणना में भाग ले रहे नोएडा के लोग ग्रेटर नोएडा का पहले स्थान पर रहना और नोएडा का दूसरे स्थान पर होना दोनों शहरों के प्रदर्शन को सामने लाता है। हालांकि, नोएडा में भी 1383 स्व-गणना दर्ज होना इस बात का संकेत है कि वहां के लोगों ने भी प्रक्रिया में अच्छी भागीदारी की है। हालांकि शनिवार और रविवार को लगने वाले कैंप में लोग स्व गणना करने में मदद लेने पहुंच रहे हैं।

फिलहाल जारी आंकड़ों में ग्रेटर नोएडा ने बढ़त बनाते हुए पहला स्थान हासिल किया है। वहीं नोएडा दूसरे स्थान पर रहा। दोनों शहरों के ये आंकड़े स्व-गणना के तहत दर्ज भागीदारी की स्थिति को स्पष्ट करते है। स्व-गणना में तेजी लाने के लिए सुपरवाइजर के साथ बैठक नोएडा प्राधिकरण एसीईओ प्रीति जायसवाल ने नोएडा शहर में स्व-गणना में तेजी लाने के लिए सभी सुपरवाइजर के साथ बैठक सेक्टर-96 स्थित प्राधिकरण कार्यालय के मुख्यालय में की। उन्होंने सभी को स्व गणना के आकलन पोर्टल में आ रही दिक्कतें और तमाम पहलुओं पर सुपर वाइजर की समस्या का समाधान किया। इस दौरान भारसाधन (चार्ज) अधिकारी इंदु प्रकाश सिंह ने बैठक में 16 नवंबर से शुरू हुई स्व गणना की प्रगति रिपोर्ट पेश की।