केशव त्यागी, हापुड। हत्या, लूट और चोरी जैसे संगीन अपराधों में शामिल 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश कल्लू उर्फ मुर्गबाज को थाना देहात पुलिस और एसटीएफ(स्पेशल टास्क फोर्स) नोएडा की संयुक्त टीम ने ततारपुर गोल चक्कर के निकट एक पेट्रोल पंप से गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपित बाराबंकी जिले में ट्रांसफार्मर से तेल और बिजली के तार चोरी करने के मामले में वांछित चल रहा था। आरोपित के खिलाफ करीब छह आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। पुलिस ने दी मामले की जानकारी थाना देहात प्रभारी पारस मालिक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित कल्लू उर्फ मुर्गबाज पुत्र फूलन बरेली जिले के थाना भोगीपुरा क्षेत्र के कुआं टांडा की गौटिया का निवासी है। 17 जनवरी 2025 की रात करीब ढाई बजे बाराबंकी के बिहुरा स्थित रवि राइस मिल एवं बियर हाउस में सुरक्षा गार्ड दिनेश कनौजिया और राम मिलन ड्यूटी पर तैनात थे।

इसी दौरान चार बदमाश वहां पहुंचे और दोनों गार्डों को पकड़कर धमकाया। बदमाशों ने मिल का ताला काटकर अंदर प्रवेश किया। एक बदमाश गार्डों को निगरानी में खड़ा रहा, जबकि उसके साथी ट्रांसफार्मर और बिजली के तार काटकर तेल निकालने लगे। वारदात के बाद बदमाश गार्ड का मोबाइल फोन भी लेकर फरार हो गए थे।