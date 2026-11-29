जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास स्थित ओमेक्स एनआरआई सिटी मॉल में शनिवार देर रात को शाही दावत रेस्टोरेंट के कार्यालय में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से कार्यालय में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। घटना से मॉल परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, देर रात मॉल में काम कर रहे लोगों ने कार्यालय से धुआं उठता देखा। देखते ही देखते आग ने पूरे कार्यालय को अपनी चपेट में ले लिया। कार्यालय में रखे कागजात, फर्नीचर, कंप्यूटर और अन्य सामान जल गया। आग की लपटें देखकर आसपास के दुकानदारों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागे।