दिल्ली के गांधी नगर मार्केट में दुकान में लगी आग, मौके पर पहुंचीं दमकल की दो गाड़ियां
पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर मार्केट में एक दुकान में आग लग गई है। आग बुझाने के लिए दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और कार्रवाई जारी है।
HighLights
पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर मार्केट में आग लगी।
एक दुकान में आग लगने की घटना सामने आई।
दमकल की दो गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर मार्किट में एक दुकान में आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फिलहाल दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी है।
खबर को अपडेट को किया जा रहा है-