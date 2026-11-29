जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर मार्किट में एक दुकान में आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। फिलहाल दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी है।

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