हवेलिया नाले के जर्जर पुल की जगह बनेगा 3-लेन का नया ओवरब्रिज, 2 हादसों के बाद जागा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। शहर में आवागमन को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर पी-3 गोलचक्कर के पास हवेलिया नाले पर नए पुल के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी है।

प्राधिकरण ने इसके लिए 1.90 करोड़ रुपये की पहली किस्त सिंचाई विभाग को जारी कर दी है। निर्माण कार्य अक्टूबर में मानसून समाप्त होने के बाद शुरू होने की उम्मीद है।

परियोजना विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह पुल सेक्टर ओमेगा-एक से सूरजपुर-कासना मार्ग होते हुए पी-3 गोलचक्कर की तरफ आने वाली लेन पर बनाया जाएगा।

रात को पुल से गुजरना था खतरनाक

वर्तमान में यहां वर्षों पहले बना पाइप का पुल सकरा और जर्जर हो चुका है। इसकी वजह से हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। रात में इस पुल से गुजरना और भी खतरनाक हो जाता है। पुल निर्माण में तेजी लाने के पीछे हाल की दो दुखद घटनाएं भी हैं।