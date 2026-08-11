बारिश से नए नवेले नोएडा एयरपोर्ट का ऐसा हाल, अंडरपास में कई फीट तक भरा पानी; ड्रेनेज सिस्टम फेल
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकास द्वार के अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे एयरपोर्ट के ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। ...और पढ़ें
HighLights
नोएडा एयरपोर्ट के निकास अंडरपास में कई फीट पानी भरा
एयरपोर्ट का ड्रेनेज सिस्टम फेल होने पर उठे सवाल
यात्रियों की पार्किंग तक आवाजाही में हो रही परेशानी
जागरण संवाददाता, जेवर: वर्षा के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकास द्वार स्थित अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया। जलभराव के चलते अंडरपास का नजारा किसी वाटर पार्क जैसा दिखाई दिया। पानी जमा होने से यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
फोरकोर्ट से पार्किंग एरिया को जोड़ता है अंडरपास
नोएडा एयरपोर्ट पर बना यह अंडरपास एयरपोर्ट के फोरकोर्ट को पार्किंग एरिया से जोड़ता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले यात्री इसी रास्ते से होकर पार्किंग क्षेत्र की ओर जाते हैं और वहां से अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। ऐसे में अंडरपास में भारी जलभराव होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी।
नए नवेले Noida International Airport का ये हाल!— Kushagra Mishra (@m_kushagra) August 11, 2026
बारिश के बाद एग्जिट अंडरपास में कई फीट पानी भर गया, पूरा अंडरपास डूब गया। ड्रेनेज सिस्टम फेल। ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में ये हाल? #NoidaAirport #JewarAirport #DrainageFail #FloodedUnderpass #NoidaNews pic.twitter.com/QJDvEJB8h9
पानी में डूबा नजर आया पूरा अंडरपास
वर्षा के बाद अंडरपास में पानी इतना अधिक जमा हो गया कि पूरा अंडरपास पानी में डूबा नजर आया। आसपास मौजूद लोगों ने जलभराव का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया। वीडियो सामने आने के बाद एयरपोर्ट परिसर में जल निकासी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
तेज वर्षा में स्थिति और गंभीर होने की आशंका
लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक परिसर में यात्रियों के आवागमन वाले रास्ते पर इस तरह जलभराव होना चिंता का विषय है। यदि कम समय की वर्षा में अंडरपास में कई फीट पानी जमा हो रहा है तो तेज बारिश के दौरान स्थिति और गंभीर हो सकती है।