11 हजार करोड़ में बने नाेएडा एयरपोर्ट की पहली बारिश में ही खुली पोल, घुटनों तक भरा पानी; एस्केलेटर तक बंद

जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधुनिक व्यवस्थाओं पर पहली तेज वर्षा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्षा के बाद एयरपोर्ट के निकास द्वार स्थित अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया।

जलभराव के कारण अंडरपास का नजारा वाटर पार्क जैसा दिखाई दिया। पानी अधिक भरने से यात्रियों और अन्य लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। अंडरपास से फोरकोर्ट तक आने-जाने के लिए लगाए गए दोनों एस्कलेटर भी जलभराव के बाद बंद हो गए।

फोरकोर्ट और पार्किंग को जोड़ता है अंडरपास लगभग 11 हजार करोड़ की लागत और अत्याधुनिक तकनीक से तैयार एयरपोर्ट के उद्घाटन के महज दो माह के भीतर जलभराव होने से व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जिस स्थान पर जलभराव हुआ, वह अंडरपास फोरकोर्ट को पार्किंग एरिया से जोड़ता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले यात्री इसी रास्ते से पार्किंग क्षेत्र की ओर जाते हैं और वहां से अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। ऐसे में यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण इस रास्ते पर भारी जलभराव होने से उनकी मुश्किल बढ़ गई। वर्षा के बाद अंडरपास पूरी तरह पानी में डूबा दिखाई दिया। पानी इतना अधिक था कि रास्ते का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया।

आसपास मौजूद लोगों ने जलभराव का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया। वीडियो सामने आने के बाद एयरपोर्ट परिसर में जल निकासी की व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मिट्टी और मलबा भी बहकर पहुंचा वर्षा के पानी के साथ मिट्टी और मलबा भी अंडरपास में बहकर पहुंच गया। इससे जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होने की बात सामने आई। लोगों का कहना है कि यदि कम समय की तेज वर्षा में ही अंडरपास में कई फीट पानी जमा हो गया है तो भारी वर्षा के दौरान स्थिति और गंभीर हो सकती है।

यापल की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक बयान में बताया गया कि बहुत कम समय में हुई भारी वर्षा की वजह से टर्मिनल और पार्किंग एरिया को जोड़ने वाले रास्ते में कुछ समय के लिए पानी आ गया था।

खबरें और भी







एयरपोर्ट की टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 30 मिनट से भी कम समय में पानी हटा दिया। इससे उड़ानों के संचालन या एयरपोर्ट के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और यात्रियों की आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है।

वहीं, सूत्रों की मानें तो दोपहर एक बजे वर्षा के बाद हुए जलभराव के बाद शाम पांच बजे तक स्थिति सामान्य हो पाई। जलभराव के बाद दोनों एस्कलेटर हुए बंद अंडरपास से फोरकोर्ट तक आने-जाने के लिए लगाए गए दोनों एस्कलेटर भी जलभराव के बाद बंद हो गए। इससे यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई। एयरपोर्ट जैसे अत्याधुनिक परिसर में यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए मार्ग पर इस तरह पानी भरने से व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं।

पहली तेज वर्षा में ही आधुनिक व्यवस्था की परीक्षा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस परिसर के रूप में विकसित किया गया है। ऐसे में पहली तेज वर्षा में ही अंडरपास के जलमग्न होने से जल निकासी व्यवस्था की तैयारियों पर सवाल उठना स्वाभाविक है।