जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का तबादला कानपुर देहात कर दिया गया है।

कोतवाली प्रभारी का नाम उनके बेटे की कार का चालान होने के बाद चर्चा में आया था। हालांकि, बताया जा रहा है कि उनका तबादला पहले से ही प्रस्तावित था, लेकिन कुछ लोग इसे चालान वाली घटना से जोड़कर देख रहे हैं।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक ट्रैफिक हेड कॉन्स्टेबल ने क्रेटा गाड़ी की आगे-पीछे नंबर प्लेट पर लगी कागज की पट्टी होने पर चालान किया।

हेड कॉन्स्टेबल ने बताया कि कार नॉलेज पार्क थाना प्रभारी की थी और उसे उनका बेटा चला रहा था। हेड कॉन्स्टेबल ने इंस्पेक्टर के बेटे पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया है।

जांच एडीसीपी को सौंपी

मामला सोशल मीडिया पर आने के बाद डीसीपी ट्रैफिक तक पहुंचा। डीसीपी ट्रैफिक ने कार्रवाई करते हुए हेड कॉन्स्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया था। इसकी जांच एडीसीपी को सौंपी गई है।

कई इंस्पेक्टरों के हुए तबादले

डीजीपी के निर्देश पर जिले के कई इंस्पेक्टरों के तबादले हुए हैं। इनमें नालेज पार्क थाना प्रभारी विनोद कुमार का भी नाम है।

थाना प्रभारी ने इसका खंडन करते हुए कहा कि जिले में 5 साल से अधिक समय होने पर उनका तबादला हुआ है। इस घटना से इसका कोई संबंध नहीं है।

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