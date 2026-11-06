ग्रेटर नोएडा के 127 किसानों को दीवाली का बड़ा तोहफा, प्राधिकरण ने बांटे 6% आबादी भूखंड

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दीपावली के अवसर पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सिरसा और डाढ़ा गांव के 127 किसानों को छह प्रतिशत आबादी भूखंड आवंटित कर बड़ी राहत दी है।

शुक्रवार को प्राधिकरण की ओर से 88 समान आकार के भूखंडों का ड्रा निकाला गया और 39 भूखंडों के आवंटन पत्र किसानों को जारी किए गए। लंबे समय से आबादी भूखंड मिलने का इंतजार कर रहे किसानों को राहत मिली है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर आवंटन प्रक्रिया पूरी कराई गई।

एसीईओ सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व और एसीईओ सुमित यादव की मौजूदगी में ड्रा की प्रक्रिया संपन्न हुई। दरअसल, दोनों गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहित होने के बाद से छह प्रतिशत आबादी भूखंड आवंटन का मामला लंबित चल रहा था।