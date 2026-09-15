ग्रेटर नोएडा वाले ध्यान दें! आज से बदलेगा ट्रैफिक रूट, बाउमा कॉनएक्सपो के चलते इन रास्तों पर डायवर्जन

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपो मार्ट में 15 से 18 सितंबर तक आयोजित होने वाले बाउमा कानएक्सपो इंडिया कार्यक्रम को लेकर यातायात पुलिस ने कुछ रास्तों पर डायवर्जन लागू किया है।

कार्यक्रम में प्रतिदिन लगभग 10 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके चलते एक्सपो मार्ट क्षेत्र में यातायात का दबाव बढ़ने के चलते यह बदलाव किया गया है। एक्सपो मार्ट गोलचक्कर पर दबाव अधिक होने पर आवश्यकतानुसार गोलचक्कर को अस्थायी रूप से बंद कर डायवर्जन लागू किया जाएगा।