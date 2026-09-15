ग्रेटर नोएडा वाले ध्यान दें! आज से बदलेगा ट्रैफिक रूट, बाउमा कॉनएक्सपो के चलते इन रास्तों पर डायवर्जन
ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 15 से 18 सितंबर तक आयोजित होने वाले बाउमा कानएक्सपो इंडिया कार्यक्रम के ...और पढ़ें
HighLights
एक्सपो मार्ट में 15-18 सितंबर तक बाउमा कानएक्सपो इंडिया कार्यक्रम।
यातायात पुलिस ने कुछ रास्तों पर डायवर्जन लागू किया।
आगंतुक अपने वाहन नासा पार्किंग में पार्क कर कार्यक्रम में शामिल होंगे।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपो मार्ट में 15 से 18 सितंबर तक आयोजित होने वाले बाउमा कानएक्सपो इंडिया कार्यक्रम को लेकर यातायात पुलिस ने कुछ रास्तों पर डायवर्जन लागू किया है।
कार्यक्रम में प्रतिदिन लगभग 10 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके चलते एक्सपो मार्ट क्षेत्र में यातायात का दबाव बढ़ने के चलते यह बदलाव किया गया है। एक्सपो मार्ट गोलचक्कर पर दबाव अधिक होने पर आवश्यकतानुसार गोलचक्कर को अस्थायी रूप से बंद कर डायवर्जन लागू किया जाएगा।
इन रास्तों पर लागू रहेगा डायवर्जन
गलगोटिया कट से एक्सपो मार्ट गोलचक्कर होते हुए आईएफएस विला गोलचक्कर की ओर जाने वाले वाहन एक्सपो मार्ट गोलचक्कर से बड़ा गोलचक्कर, शारदा गोलचक्कर होते हुए एलजी गोलचक्कर से जगतफार्म होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे।
पार्किंग
कार्यक्रम में आने वाले आगंतुक और वाहन चालक अपने वाहनों को नासा (बड़ा गोलचक्कर) पार्किंग में पार्क कर कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे।
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