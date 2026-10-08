ग्रेटर नोएडा से EPE पहुंचना होगा बेहद आसान, 105 मीटर सड़क से जुड़ेगा एक्सप्रेसवे; अधिग्रहण शुरू  

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में 105 मीटर चौड़ी सड़क को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है।

इसके लिए आठ गांवों की 63 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत की जाएगी। परियोजना के पहले चरण में जुनपत से बील अकबरपुर के पास तक सड़क बनाकर इसे ईपीई से जोड़ा जाएगा।

आठ गांवों की 63 हेक्टेयर जमीन होगी अधिगृहीत

सड़क परियोजना के लिए जुनपत, दतावली, बील अकबरपुर, चिटहेरा, नई बस्ती, हजरतपुर, रामगढ़ और बोड़ाकी की 63 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत की जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

परीचौक से जुनपत तक 105 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण पहले ही हो चुका है। अब इसके आगे बील अकबरपुर के समीप ईपीई तक सड़क बनाई जाएगी।

5.5 किलोमीटर सड़क से जुड़ेगा ईपीई

जुनपत से बील अकबरपुर तक करीब 5.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इसके साथ ही सड़क को एनएच-34 से भी जोड़ा जाएगा।

पूरी परियोजना में यह सड़क आगे हापुड़ बाइपास तक जाएगी, जिसकी कुल लंबाई करीब 37 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के लिए भी इस सड़क को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले चरण में निर्माण ईपीई तक किया जाएगा।