जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके तहत 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान आम निवासी जनगणना पोर्टल पर जाकर अपनी और अपने परिवार से संबंधित जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं।

प्रशासन की ओर से लोगों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में जनगणना कार्य को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। जनगणना के लिए इन्यूमेरेटर और सुपरवाइजर की तैनाती नगर जनगणना अधिकारी और प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने बताया कि जनगणना के लिए कुल 2436 इन्यूमेरेटर और 330 सुपरवाइजर की तैनाती की गई है। इन कर्मचारियों को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि निर्धारित समय में जनगणना का कार्य पूरा कराया जा सके।

वहीं, ऐसे इन्यूमेरेटर जिन्होंने अभी तक अपनी ड्यूटी प्राप्त नहीं की है और आवंटित कार्यक्षेत्र में जनगणना का कार्य शुरू नहीं किया है, उन्हें सख्त चेतावनी दी गई है। संबंधित कर्मचारियों को तत्काल अपना ड्यूटी पत्र प्राप्त कर आवंटित क्षेत्र में कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।