संवाद सहयोग, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा में दयानतपुर निवासी वीरपाल सिंह की बेटी धीरज की शादी 1 दिसंबर को होनी थी। सोमवार शाम हुए सिलिंडर ब्लास्ट ने परिवार की खुशियां छीन लीं।

पिता वीरपाल सिंह और इकलौते बेटे अभिषेक की मौत के बाद अब बेटी धीरज की शादी भी टाल दी गई है।

बुधवार को ग्रामीणों और परिजनों ने आपसी सहमति से शादी 10 दिन आगे बढ़ाने का फैसला किया। हादसे में परिवार की दो पीढ़ियां उजड़ने के साथ ही शादी की खुशियां भी मातम में बदल गई हैं।

हरसंभव मदद का भरोसा दिया

बुधवार को सांसद डॉ. महेश शर्मा ने कैलाश अस्पताल पहुंचकर काजल और आदित्य का हाल जाना। इसके बाद गांव पहुंचकर पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी और हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

सांसद ने धीरज की शादी के लिए 1 लाख रुपये की सहायता देने की पेशकश की, लेकिन ग्रामीणों ने इसे लेने से इंकार कर काजल को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग रखी।

विस्फोट का CCTV फुटेज सामने आया

सांसद ने इस संबंध में सरकार से वार्ता का आश्वासन दिया। हादसे के दौरान सिलिंडर में हुए विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें शाम 6:20 बजे तेज धमाके के साथ आग की चमक और लपटें दिखाई दे रही हैं।