UP International Trade Show: ग्रेटर नोएडा में 500 ई-बसें भरेंगी फर्राटा, कासना डिपो में बढ़ेंगे चार्जिंग प्वाइंट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दर्शकों की सुविधा के लिए इस बार 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

इसके लिए कासना डिपो में चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। यहां चार्जिंग प्वाइंट की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 की जाएगी, ताकि बसों को चार्ज करने में दिक्कत न हो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद प्राधिकरण और परिवहन विभाग ने काम तेज कर दिया है। एनसीआर समेत देश के अन्य शहरों से आने वाले लोगों को एक्सपो मार्ट तक लाने-ले जाने के लिए ई-बसों का संचालन होगा।

इसके लिए पहले से लगे 7 चार्जिंग प्वाइंट को पूरी क्षमता के साथ चालू कर दिया गया है और उनकी तकनीकी जांच की जा रही है। तीन नई चार्जिंग मशीनें डिपो में पहुंच चुकी हैं, जिन्हें ट्रेड शो से पहले इंस्टाल कर दिया जाएगा।

रोटेशन में नहीं होगी परेशानी इसके बाद एक साथ 20 बसें चार्ज हो सकेंगी, जिससे रोटेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही इंडिया एक्सपो मार्ट के आसपास बने 8 बस स्टैंडों को नया रूप दिया जा रहा है।