ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर एक्शन, 40 करोड़ की 20000 वर्गमीटर जमीन कराई कब्जामुक्त

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सोमवार को गांव भनौता में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर करीब 20 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। मुक्त जमीन की कीमत लगभग 40 करोड़ रुपये आंकी गई है।

सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर प्राधिकरण लगातार अधिसूचित एरिया में कार्रवाई कर रहा है। महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि भनौता के खसरा संख्या 282 और 283 पर अवैध प्लाटिंग कर कालोनी बसाने की फिराक में थे।

इससे पहले बिसरख में भी हुई थी कार्रवाई

उप महाप्रबंधक विजय कुमार रावल के नेतृत्व में वर्क सर्कल-2 के मैनेजर रोहित गुप्ता की टीम ने सुरक्षा कर्मियों के साथ अतिक्रमण ध्वस्त कर जमीन कब्जे में ली।

इससे पहले बिसरख के डूब क्षेत्र में भी कार्रवाई हुई, जहां खसरा 135 और 153 की 5000 वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई गई। एसीईओ सुमित यादव ने कहा कि अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण की इजाजत नहीं है। जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से जानकारी जरूर लें, अवैध कॉलोनी में गाढ़ी कमाई न फंसाएं।