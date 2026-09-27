दिल्ली के आली गांव में 1800 अवैध निर्माणों पर आज से चलेगा बुलडोजर, घरों को खाली करने का समय खत्म

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के आली गांव में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 8.48 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से बसी कॉलोनी को खाली कराने के लिए लगभग 1800 अवैध कब्जाधारियों को दी गई मोहलत शनिवार को समाप्त हो गई।

जानकारी के अनुसार, आज रविवार से अगले तीन दिनों तक पुलिस की मदद से मकानों को खाली कराते हुए जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अपने कब्जे में लेगा। घर और कारोबार छोड़कर जाना संभव नहीं उधर, कार्रवाई का विरोध में पीर मोहल्ला व आली गांव के कुछ लोग शिव मंदिर के पास धरने पर बैठ गए। लोगों का कहना है कि अचानक अपना बसा-बसाया घर और कारोबार छोड़कर जाना संभव नहीं है।

ग्रामीणों के अनुसार, तीन दिनों तक एजेंसियों की ओर से खाली कराने की प्रक्रिया चलनी है। यदि सुनवाई नहीं हुई और नोटिस वापस नहीं लिए गए, तो तीन दिन बाद भी उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। 300 मकानों पर नोटिस चस्पा बता दें कि आली गांव में 8.48 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए आली चौक से शिव मंदिर तक पुश्ता रोड के दोनों तरफ के लगभग 1500 मकानों-दुकानों एवं पीर मोहल्ला के करीब 300 मकानों पर नोटिस चस्पा थी।