देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बना ग्रेटर नोएडा, टूटी सड़कों की धूल ने बढ़ाई आफत; ऑरेंज जोन में AQI

जागरण संवाददाता, नोएडा। शहर में टूटी सड़कों और निर्माण स्थलों से उड़ती धूल ने हवा को सांस लेने लायक नहीं छोड़ा है। बुधवार को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 203 और ग्रेटर नोएडा का 225 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेटर नोएडा देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर दर्ज हुआ है।



मौसम विभाग और स्थानीय विशेषज्ञों के अनुसार, करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के कारण प्रदूषक कण एक जगह नहीं जम रहे हैं, जिससे एक्यूआई 'रेड जोन' (गंभीर श्रेणी) में जाने से बच गया।

लगातार तीसरे दिन ऑरेंज श्रेणी हालांकि, राहत की बात केवल इतनी ही है। लगातार तीसरे दिन भी हवा 'ऑरेंज जोन' (खराब श्रेणी) में बनी हुई है, जिससे स्थानीय निवासियों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है।