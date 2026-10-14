ग्रेटर नोएडा: सोसायटी की 21वीं मंजिल से कूद कर इंजीनियर ने किया सुसाइड, जांच में सामने आई ये वजह

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में साेसायटी में 21वीं मंजिल से कूद कर युवक ने आत्महत्या कर ली। पत्नी से विवाद के चलते पिछले करीब पांच माह से वह फ्लैट में अकेला रह रहा था। मृतक की पहचान आगरा के पुलिस लाइन निवासी हर्षित लवानिया (31) के रूप में हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया।

पुलिस चौकी चेरी काउंटी के इंचार्ज अंकित के मुताबिक, सोमवार शाम करीब साढ़े छह बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि सेंचुरियन पार्क टेरिस होम सोसायटी में 21वीं मंजिल के फ्लैट से युवक ने कूद कर आत्महत्या का प्रयास किया है।

आसपास के लोगों ने जीवित होने की उम्मीद में आनन-फानन युवक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। घटना स्थल और फ्लैट की जांच की थी, फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। लंबे समय से चल रहा था पत्नी से विवाद सूचना पर हर्षित के पिता अमिताभ लवानिया समेत अन्य स्वजन पहुंचे। उनका कहना था कि हर्षित एक कंपनी में नौकरी करता था। फ्लैट में वह अकेला ही रहता था। पिछले काफी समय से उसका पत्नी से विवाद चल रहा था। इससे वह मानसिक तनाव में था।