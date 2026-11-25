आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में नर्सिंग स्टाफ की कमी ने अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है।

तीन दिसंबर को होने वाली नर्सिंग (परमानेंट) परीक्षा की तैयारी के लिए अस्पताल प्रबंधन ने एक साथ करीब 150 नर्सिंग स्टाफ को 15 दिन की छुट्टी दे दी है। इतनी बड़ी संख्या में नर्सों के एक साथ अवकाश पर जाने से अस्पताल में मरीजों की देखभाल और वार्डों के संचालन पर असर पड़ने लगा है।

अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई आरोप है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए नर्सिंग स्टाफ को छुट्टी देने से अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। सूत्रों ने बताया कि एक साथ बड़ी संख्या में नर्स स्टाफ को छुट्टी देने से रोजाना होने वाली सर्जरी बंद हो गई है।

वार्डों में मरीजों को भर्ती पर भी रोक लगा दी है। केवल इमरजेंसी सर्जरी ही की जा रही है। पहले से तय सर्जरी को आगे के लिए टाल दिया गया है। डाक्टरों का कहना है कि अस्पताल में पहले से ही मरीजों का दबाव रहता है। ऐसे में नर्सों को छुट्टी देना उचित नहीं है।

इस कारण इमरजेंसी और आइसीयू को छोड़कर अन्य विभागों में नियमित चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। ओपीडी और वार्डों में मरीजों की देखभाल को लेकर भी परेशानी सामने आ रही है। विद्यार्थियों से कराया जा रहा काम आरोप है कि नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए अस्पताल प्रबंधन विद्यार्थियों से काम करा रहा है। इससे मरीजों की देखभाल और उपचार संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। डाक्टरों का कहना है कि प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की जगह विद्यार्थियों से मरीजों को दिखवाना उनके हित में नहीं है।