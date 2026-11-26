आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में एक साथ 250 में से 150 नर्सिंग स्टाफ को छुट्टी देने से सामान्य वार्डों और डाक्टरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

डॉक्टरों का आरोप है कि मरीजों का दबाव अधिक रहता है, अब विद्यार्थियों से काम कराना भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ के मुकाबले विद्यार्थियों से काम नहीं कराया जा सकता है।

कोशिश यही रहेगी की मरीजों को परेशानी नहीं हो

हालांकि कोशिश है कि आने वाले मरीजों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए वह खुद वार्डों में दौरे बढ़ा दिए हैं। बुधवार को अस्पताल के तीसरे तल पर बने प्राइवेट वार्ड की ओर बेंच लगी हुई मिलीं और अधिकतर में ताले लटक रहे थे।

इसी तरह चौथे तल पर बने ईएनटी वार्ड में भी ताला लटकता मिला। वहीं अस्पताल में उपचार के लिए दनकौर से आए राकेश ने बताया कि वह भाई को दिखाने आया था। आरोप लगाया कि जहां पर पहले 10 से 15 मिनट में पंजीकरण काउंटर पर किताब बन जाती थी, वहीं आज करीब 40 मिनट समय लगा है। नर्स नहीं होने से हो रही काम में दिक्कत इसी तरह बुलंदशहर से आए तीमारदार शशि ने बताया कि वह इमरजेंसी में अपनी माता को लाए थे, नर्स नहीं होने की वजह से काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि डाक्टरों की टीम काफी मैनेज कर रही है।