जीबीयू में एआई और ग्रीन टेक्नोलॉजी का नि:शुल्क प्रशिक्षण, छात्रों को मिलेगा भविष्य का कौशल

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी अब गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में एआइ, क्लाउड कंप्यूटिंग और उभरती तकनीकों में निश्शुल्क प्रशिक्षण हासिल कर सकेंगे।

जीबीयू में एक पहल के तहत सोमवार को ग्रीन स्किल्स एवं एप्लाइड एआइ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया। सेंटर में 2030 तक 20 हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें नौकरी दिलाना लक्ष्य रखा गया है।

अलग-अलग सत्रों में दिया जाएगा प्रशिक्षण

इसकी स्थापना वन मिलियन फार वन बिलियन और माइक्रोसाफ्ट ने साथ मिलकर की है। वन मिलियन वन बिलियन के संस्थापक मानव सुबोध ने बताया कि सेंटर पर दो दिवसीय से लेकर छह माह तक अलग-अलग सत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नौकरी के लिए तैयार करना है। पांच सदस्यीय टीम विद्यार्थियों को नियमित सत्रों में प्रशिक्षण देगी। इसमें एआइ, ग्रीन टेक्नोलाजी और अन्य नई तकनीकियों के विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। साथ ही विद्यार्थियों को कंपनियों के विशेषज्ञों से भी प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, जिनके अलग-अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे।