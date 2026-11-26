आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। आगामी निर्वाचन में गौतमबुद्ध नगर जिले का मतदान प्रतिशत बढ़ाने और प्रत्येक पात्र नागरिक को लोकतंत्र के महापर्व से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने स्वीप (सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता) कार्यक्रम को गति देने की तैयारी शुरू कर दी है।

इसी क्रम में मंगलवार को विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुई। इसमें विभिन्न विभागों के 15 नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों को दिए गए ये निर्देश बैठक में जिले की सभी तहसीलों और विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता जागरूकता की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाए।

शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास समेत अन्य विभागों को सक्रिय रूप से जोड़ा गया है। अभियान के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा।

कोई भी नागरिक ना रहे मतदान से वंचित ऐसे युवाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए फार्म-छह उपलब्ध कराया गया है। नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र युवाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए, जिससे कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।