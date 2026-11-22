जागरण संवाददाता, नोएडा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक जिले में तैनाती की निर्धारित समय सीमा पूरी करने वाले 144 पुलिस उपाधीक्षकों (डीएसपी) और सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के रविवार को तबादले कर दिए।

इस क्रम में गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में भी फेरबदल हुआ है। पुलिस कमिश्नरेट को एसीपी के रूप में चार नए अधिकारी मिले, जबकि सात अधिकारियों को दूसरे जनपद व पीएसी भेजा गया है।

गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस में तैनात सिद्धार्थ गौतम, प्रतापगढ़ में तैनात शिव नारायण वैश्य, गोरखपुर में तैनात दीपांशी राठौर और अनुराग कुमार सिंह काे गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में एसीपी के पद पर तैनाती मिली है।

सात अधिकारियों का दूसरे जिलों व पीएसी में तबादला

जिले में तैनात विवेक रंजन राय को बुलंदशहर, प्रवीण कुमार सिंह प्रथम को हापुड़, राजीव कुमार गुप्ता को अलीगढ़ और पवन कुमार को भदोही भेजा गया है, जबकि दीक्षा सिंह को गाजियाबाद और शकील अहमद को आगरा कमिश्नरेट पुलिस भेजा गया है।