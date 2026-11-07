ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी मॉल के पेड़ में अचानक उठीं आग की लपटें, कर्मचारियों ने समय रहते पाया काबू

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र स्थित गौड़ सिटी माॅल परिसर में खड़े पेड़ में लटकी सजावटी झालर में शाॅर्ट से आग लग गई। लपटें देख माॅल परिसर में मौजूद कर्मचारियों और प्रबंधन फायर सेफ्टी सिस्टम से आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात रही कि घटना में जनहानि नहीं हुई।

बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे माॅल के मुख्य गेट के बाहर पेड़ पर लगी झालर में शाॅर्ट सर्किट से आग लग गई। चपेट में पेड़ की टहनियां भी आ गईं। जानकारी मिलते ही माॅल प्रबंधन के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।