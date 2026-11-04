गौर चौक अंडरपास से नोएडा-सूरजपुर का सफर होगा आसान, कल से 3 दिन ट्रायल; कब से खुलेगा?

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को जाम से राहत दिलाने वाली बड़ी खबर है। गौर चौक अंडरपास को 5 नवंबर से तीन दिन के ट्रायल के तौर पर खोला जा रहा है। ट्रायल के दौरान अंडरपास से वाहनों की आवाजाही शुरू होगी और यातायात व्यवस्था को परखा जाएगा।

ट्रायल के दौरान जो भी कमी सामने आएगी, उसे ठीक करके ही अंडरपास को आम जनता के लिए स्थाई रूप से खोला जाएगा। अभी स्थाई तौर पर खोलने की कोई तिथि निश्चित नहीं की गई है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि पहले ट्रायल में सुरक्षा, साइनेज, लाइटिंग, जल निकासी और ट्रैफिक प्रबंधन की पूरी जांच की जाएगी। गौर चौक पर लंबे समय से जाम की समस्या बनी हुई है। सुबह-शाम लगता है लंबा जाम चार मूर्ति गोलचक्कर, किसान चौक, एक मूर्ति गोलचक्कर और नोएडा की ओर जाने वाले वाहनों का दबाव इस चौक पर रहता है। सुबह-शाम पीक आवर में यहां लंबा जाम लगता है, जिससे लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ती है।