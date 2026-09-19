ग्रेटर नोएडा वेस्ट वालों को जल्द मिलेगी राहत, गौड़ चौक अंडरपास के ऊपर सड़क का काम पूरा; खत्म होगा जाम

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौर चौक अंडरपास के ऊपर चल रहा सड़क निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। 45 मीटर में से 25 मीटर चौड़ाई में पीक्यूसी यानी आरसीसी सड़क बनाने का काम पूरा हो गया है।

अब अगले सात दिन तक क्यूरिंग यानी पानी डालकर सड़क को मजबूत करने का काम चलेगा। इसके बाद इस हिस्से पर बैरिकेड हटाकर वाहनों की आवाजाही शुरू करा दी जाएगी।

25 मीटर सड़क तैयार, सात दिन तक होगी क्यूरिंग

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार अंडरपास के ऊपर पीक्यूसी सड़क बनाई जा रही है। इसके लिए पिछले 10 दिन से दोनों तरफ तीन-तीन लेन को बैरिकेड कर 25-25 मीटर चौड़ाई में काम चल रहा है।

ट्रैफिक के लिए एक साइड से आने-जाने की व्यवस्था की गई है। इसी कारण सुबह और शाम पीक आवर्स में पिछले 10 दिनों से यहां जाम के हालात बने हुए हैं। गौड़ चौक से रोजाना लाखों लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद आते-जाते हैं।