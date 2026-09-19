ग्रेटर नोएडा में बेकाबू कार का कहर, GNIOT कॉलेज के पास 5 छात्रों को रौंदा; रोंगटे खड़े कर देगा ये Video
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में जीएनआईओटी कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े पांच छात्रों ...और पढ़ें
HighLights
तेज रफ्तार कार ने ग्रेटर नोएडा में पांच छात्रों को टक्कर मारी
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुआ
पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर कार सीज की
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नाॅलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र में जीएनआईओटी कॉलेज के पास तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े करीब पांच छात्रों को टक्कर मार दी।
घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर आरोपित ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और कार सीज कर दी है।
छात्रों के बीच घुस गई तेज रफ्तार कार
प्रसारित वीडियो में सड़क किनारे कई छात्र और अन्य लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान तेज गति से आई कार लोगों के बीच घुस जाती है और सड़क किनारे खड़े छात्रों को टक्कर मारती नजर आती है। घटना के बाद कार सवार युवक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।
घायल छात्रों का कराया गया उपचार
पुलिस के अनुसार, कार की चपेट में आए छात्रों का उपचार कराया गया है। घटना कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
वीडियो के आधार पर दर्ज हुआ केस
प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपित ड्राइवर को गिरफ्तार कर कार को सीज कर दिया गया है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।