ग्रेटर नोएडा में बेकाबू कार का कहर, GNIOT कॉलेज के पास 5 छात्रों को रौंदा; रोंगटे खड़े कर देगा ये Video

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नाॅलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र में जीएनआईओटी कॉलेज के पास तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े करीब पांच छात्रों को टक्कर मार दी।

घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर आरोपित ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और कार सीज कर दी है।

छात्रों के बीच घुस गई तेज रफ्तार कार

प्रसारित वीडियो में सड़क किनारे कई छात्र और अन्य लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान तेज गति से आई कार लोगों के बीच घुस जाती है और सड़क किनारे खड़े छात्रों को टक्कर मारती नजर आती है। घटना के बाद कार सवार युवक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।