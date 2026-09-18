लखनऊ-नोएडा और गोरखपुर में फूड सेफ्टी की रेड: 233 फास्ट फूड बनाने वाली रसोइयों में मिले चूहे-फंगस और बासी नॉनवेज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की 152 टीमों ने लखनऊ, नोएडा और गोरखपुर में 233 फास्ट फूड चेन, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच पड़ताल की, जहां कमियां मिलने पर 163 सुधार नोटिस जारी किए गए। जबकि गंभीर अनियमितताओं वाले प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित करते हुए खाद्य प्रतिष्ठान को बंद कराया गया।

लखनऊ में 52 टीमों ने 78 फूड कोर्ट और फास्ट फूड प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। यहां 42 सुधार नोटिस जारी किए गए। खाद्य पदार्थों के रखरखाव, स्वच्छता, कच्चे और पके भोजन के अलग-अलग भंडारण तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन में कमियां सामने आईं। निरीक्षण के दौरान सबवे, शालीमार गेटवे, आलमबाग में पर्याप्त ड्रेनेज व्यवस्था और सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली।