नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी और मजबूत, 74.5 किमी का गंगा लिंक एक्सप्रेसवे जल्द होगा शुरू

जागरण संवददाता, ग्रेटर नोएडा। गंगा व यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए यूपीडा गंगा लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण करने जा रहा है। 74.5 किमी लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 8,586 करोड़ रुपये लागत आएगी।

यीडा क्षेत्र में लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन क्रय की जा रही है। शासन ने इसके लिए यीडा को 1209 करोड़ रुपये जारी किए थे। जमीन क्रय का काम तकरीबन पूरा होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे का निर्माण यीडा की ओर से शुरू होगा और बुलंदशहर की ओर बढ़ेगा।