नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी और मजबूत, 74.5 किमी का गंगा लिंक एक्सप्रेसवे जल्द होगा शुरू
यूपीडा गंगा लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है, जो गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। यह 74.5 किमी लंबा एक्सप्रेसवे नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविट ...और पढ़ें
HighLights
गंगा-यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा 74.5 किमी लंबा लिंक एक्सप्रेसवे।
नोएडा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी में सुधार, जेवर विधायक ने बताया महत्वपूर्ण।
8,586 करोड़ रुपये लागत, यीडा क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण जारी।
जागरण संवददाता, ग्रेटर नोएडा। गंगा व यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए यूपीडा गंगा लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण करने जा रहा है। 74.5 किमी लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 8,586 करोड़ रुपये लागत आएगी।
यीडा क्षेत्र में लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन क्रय की जा रही है। शासन ने इसके लिए यीडा को 1209 करोड़ रुपये जारी किए थे। जमीन क्रय का काम तकरीबन पूरा होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे का निर्माण यीडा की ओर से शुरू होगा और बुलंदशहर की ओर बढ़ेगा।
जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह का कहना है कि नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिहाज से भी गंगा लिंक एक्सप्रेसवे महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट में इसके लिए 250 करोड़ आवंटित किए हैं। इससे परियोजना के काम को गति मिलेगी।