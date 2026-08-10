लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के सिर्फ ग्रीन फील्ड पर ही नहीं, एलीवेटेड रोड पर भी समस्याएं

संवाद सूत्र, लखनऊ। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के ग्रीन फील्ड ही नहीं बंथरा क्षेत्र में एलीवेटेड रोड पर भी कार्यदायी संस्था पीएनसी की ढिलाई मिल रही है। पीएनसी की ढिलाई के कारण लोग परेशान हैं और कार्यदायी संस्था के अधिकांश कार्यालय स्थानीय स्तर पर बंद हो चुके हैं।

पीएनसी ने भारी भरकम पत्थर जगह-जगह छोड़ दिए हैं, आखिर इन्हें कौन हटाएगा। कहीं यह रास्ते में पड़े हैं तो कहीं खाली भूखंडों में। इससे किसानों के साथ ही स्थानीय लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यही नहीं एलीवेटेड रोड के बराबर से बनाए गए नालों का लेवल भी सही न होने से बरसात में यह परेशानी पैदा कर रहे हैं।

इन नालों से स्थानीय लोगों के आवासों से निकलने वाले पानी को जोड़ा नहीं गया है। इसको लेकर भी स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उधर एलीवेटेड रोड से बरसात के पानी को निकलने के लिए लगाए गए पाइप कुछ स्थानों पर दरक गए हैं या टूट गए हैं। इसके कारण नीचे चलने वाले लोगों के ऊपर यह बरसात का पानी गिर रहा है। पीएनसी ने इन्हें बदलने का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक इस पर काम नहीं हुआ है।

सरोजनी नगर में कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल से शुरू हुआ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की एलीवेटेड रोड, दारोगा खेड़ा के पास पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाता है। यहां रोड काफी चौड़ी है। यहां भी पीएनसी को इंटरसेक्शन पर पौधरोपण जैसे कार्य करने थे लेकिन अभी यहां कोई कार्य नहीं हुआ है। एलीवेटेड रोड फिर शुरू होती है जो बनी तक जाती है। इसके नीचे पौधरोपण लोकार्पण के समय किया गया था, इनमें से अधिकांश पौधे सूख चुके हैं।

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