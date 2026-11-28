NCR में फर्जी कॉल सेंटरों का जाल, विदेशी नागरिकों से करा रहे ठगी; पुलिस व वेरिफिकेशन सिस्टम पर उठे सवाल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटरों का केंद्र बन गया है, जहां विदेशी नागरिकों को नौकरी के बहाने लाकर शेयर ट्रेडिंग जैसे घोटालों में फँसाया जा रहा है।
HighLights
एनसीआर फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटरों का नया केंद्र बना।
विदेशी नागरिकों को नौकरी का झांसा देकर ठगी में फँसाया।
नोएडा में शेयर ट्रेडिंग घोटाले का कॉल सेंटर पकड़ा गया।
मुनीश शर्मा, नोएडा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) फर्जी कॉल सेंटर का हब बनता जा रहा है। नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में आईटी कंपनी कार्यालयों या पॉश इलाकों की आड़ में कॉल सेंटर चोरी-छिपे चलाए जा रहे हैं, ताकि किसी को शक नहीं हो।
स्थानीय कॉल सेंटर संचालकों का देश-विदेश में बैठे ठगों से गठजोड़ हो गया है। इससे साइबर ठगी का नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय हो गया है। इस नेटवर्क के जरिए एक देश के नागरिकों को दूसरे देश में बैठकर ठगा जा रहा है।
विदेशी नागरिकों को नौकरी के नाम पर लाए
इस तरह के ठगों का म्यांमार-इंडोनेशिया के बॉर्डर पर म्यावाड़ी मॉडल सामने आ चुका है। अब साइबर ठगों का नेटवर्क म्यावाड़ी मॉडल की तर्ज पर मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों के विदेशी नागरिकों को नौकरी के नाम पर नोएडा लाया।
बाकायदा ठगने की स्क्रिप्ट रटाकर ठगी कराई जा रही थी, लेकिन विदेशी नागरिक कुछ पाबंदियों के साथ कॉल सेंटर में काम और पीजी में रह रहे थे। दिल्ली पुलिस ने नोएडा सेक्टर-136 में संचालित इस तरह का फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर बृहस्पतिवार को पकड़ा।
शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठग रहे थे। दूतावास को एक चिट्ठी मिलने पर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पूर्व में दिल्ली, गुरुग्राम समेत एनसीआर से फर्जी कॉल सेंटर पकड़े जा चुके हैं।
नोएडा से चीनी नागरिक मोबाइल एसेसरीज की डमी कंपनी खोलकर ठगी की रकम को विदेश पहुंचाते हुए पकड़े जा चुके हैं। वह हवाला नेटवर्क का भी हिस्सा था।
स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र पर सवाल
हैरत की बात है कि गौतमबुद्ध नगर में स्थानीय पुलिस, स्पेशल सेल और खुफिया तंत्र से लैस पुलिसिंग को कॉल सेंटर की भनक तक नहीं लग पा रही है। यह सब स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहे हैं।
बीट पुलिस व संबंधित विभागों की जिम्मेदारी भी महज कागजी साबित हो रही है। निगरानी करने वाले ही फर्जी कॉल सेंटर को सहारा देते प्रतीत हो रहे हैं।
पूर्व में यूएस, यूके के नागरिकों के सिस्टम पर पॉपअप भेजकर ठगी करने वाले कॉल सेंटर भी एनसीआर से पकड़े जा चुके हैं। हालांकि गिरोह के सरगना नहीं पकड़े जा रहे हैं।
हर बार कॉल करने वाला स्टाफ और कॉल सेंटर का प्रबंधन करने वालों पर ही शिकंजा कस पा रहा है। पुलिस चेन नहीं जुड़ने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेती है।
सरगना के हत्थे नहीं चढ़ने से साइबर ठगी लगातार हो रही है। पकड़े गए आरोपित बाहर आकर फिर से सक्रिय हो जाते हैं। नतीजतन साइबर ठगी की रकम साल दर साल बढ़ती जा रही है।
एनसीआर में फर्जी कॉल सेंटर के हब
- गुरुग्राम : उद्योग विहार, साइबर हब, सोहना रोड, गोल्फ कोर्स रोड, पालम विहार, सेक्टर-37 समेत कई इलाकों में फर्जी कॉल सेंटर पकड़े जा चुके हैं।
- दिल्ली : द्वारका
- नोएडा : फेज वन, फेज दो, सेक्टर-58, सेक्टर-39, सेक्टर-20, सेक्टर-63, फेज तीन, बिसरख थाना क्षेत्र के अलावा ग्रेटर नोएडा से कॉल सेंटर पकड़े जा चुके हैं।
वेरिफिकेशन व्यवस्था पर सवाल
एनसीआर से ठगों के अलावा आतंकी भी पकड़े जा रहे हैं। फिर भी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम में वेरिफिकेशन शत प्रतिशत नहीं किया जा रहा है। विदेशी नागरिक तक यहां रहकर ठगी के नेटवर्क का हिस्सा बन रहे हैं। इसका बांग्लादेशी भी फायदा उठा रहे हैं।
एनएसए और गैंगस्टर की हो कार्रवाई
पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बताया कि साइबर गुलामी की तर्ज पर देश के अंदर पकड़ा गया साइबर ठगी का नेटवर्क सचेत करता है। विदेशी नागरिकों को चोरी-छिपे रखने में वीजा, मेडिकल व निगरानी समेत तमाम स्तर पर लापरवाही हुई है। देश की सुरक्षा में सेंधमारी और बाहुबल, धनबल के आधार पर ठगी का नेटवर्क चलाया। इस आधार पर एनएसए व गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए।
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