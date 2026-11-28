मुनीश शर्मा, नोएडा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) फर्जी कॉल सेंटर का हब बनता जा रहा है। नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम में आईटी कंपनी कार्यालयों या पॉश इलाकों की आड़ में कॉल सेंटर चोरी-छिपे चलाए जा रहे हैं, ताकि किसी को शक नहीं हो।

स्थानीय कॉल सेंटर संचालकों का देश-विदेश में बैठे ठगों से गठजोड़ हो गया है। इससे साइबर ठगी का नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय हो गया है। इस नेटवर्क के जरिए एक देश के नागरिकों को दूसरे देश में बैठकर ठगा जा रहा है।

विदेशी नागरिकों को नौकरी के नाम पर लाए इस तरह के ठगों का म्यांमार-इंडोनेशिया के बॉर्डर पर म्यावाड़ी मॉडल सामने आ चुका है। अब साइबर ठगों का नेटवर्क म्यावाड़ी मॉडल की तर्ज पर मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों के विदेशी नागरिकों को नौकरी के नाम पर नोएडा लाया।

बाकायदा ठगने की स्क्रिप्ट रटाकर ठगी कराई जा रही थी, लेकिन विदेशी नागरिक कुछ पाबंदियों के साथ कॉल सेंटर में काम और पीजी में रह रहे थे। दिल्ली पुलिस ने नोएडा सेक्टर-136 में संचालित इस तरह का फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर बृहस्पतिवार को पकड़ा।

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठग रहे थे। दूतावास को एक चिट्ठी मिलने पर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पूर्व में दिल्ली, गुरुग्राम समेत एनसीआर से फर्जी कॉल सेंटर पकड़े जा चुके हैं। नोएडा से चीनी नागरिक मोबाइल एसेसरीज की डमी कंपनी खोलकर ठगी की रकम को विदेश पहुंचाते हुए पकड़े जा चुके हैं। वह हवाला नेटवर्क का भी हिस्सा था। स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र पर सवाल हैरत की बात है कि गौतमबुद्ध नगर में स्थानीय पुलिस, स्पेशल सेल और खुफिया तंत्र से लैस पुलिसिंग को कॉल सेंटर की भनक तक नहीं लग पा रही है। यह सब स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहे हैं।