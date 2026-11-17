जागरण संवाददाता, नोएडा। आधुनिकता के दौर में आज भी यदि किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो अधिकांश लोग मरीज की नाक बंद करके या अपना जूता और पहनी हुई जुराब सुंघाकर उसे ठीक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन पीड़ित पर अपनाया गया आपका देशी नुख्शा उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है।

विशेषज्ञों ने मिर्गी के मरीजों को बीमारी के कारण न पहचाने और लापरवाही बरतने पर चिंता जाहिर की है। मंगलवार को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर वरिष्ठ चिकित्सकों ने मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी की समय से पहचान कर सम्पूर्ण इलाज के लिए जागरूक किया।

दवाई छोड़ने के बाद इलाज मुश्किल जिला अस्पताल में नशा मुक्ति उपचार केंद्र की मनोचिकित्सक डॉ. स्वाति त्यागी ने बताया कि अंधविश्वास और घरेलू नुख्शे के कारण मरीज वर्षों तक इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं पहुंचते हैं। कई मरीज इलाज शुरू होने के बाद दवाई खाना छोड़ देते हैं, तो कुछ मरीजों का इलाज काफी चुनौतीपूर्ण होता है।

किसी भी उम्र में आ सकती है मिर्गी उपचार केंद्र में मरीजों को विशेष परामर्श दिया जाता है। ओपीडी में रोजाना मिर्गी की बीमारी के 12 से 15 मरीजाें की जांच कराई जाती है। शारदा केयर हेल्थसिटी में न्यूरोलाजी विभाग के वरिष्ठ निदेशक डॉ. अतमप्रीत सिंह बताते हैं कि मिर्गी केवल बेहोशी या शरीर में तेज झटके आने तक सीमित नहीं है।

कई बार मरीज कुछ सेकंड के लिए एकटक देखने लगता है, आसपास की बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है या अचानक भ्रम की स्थिति में आ जाता है। ऐसे लक्षणों को अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मिर्गी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी भी उम्र में हो सकती है।