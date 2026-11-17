राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में वाहन प्रदूषण की जांच व्यवस्था को पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजधानी के अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों (पीयूसी) के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी दी गई है।

इसके तहत करीब 500 स्थानों पर संचालित पीयूसी केंद्रों को अपग्रेड करने के लिए एकमुश्त एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना पर सरकार लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च करेगी। फर्जी पीयूसीसी पर लगेगी रोक मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत सीसीटीवी निगरानी और पारदर्शी जांच व्यवस्था से फर्जी पीयूसी प्रमाणपत्र पर रोक लगेगी। इससे पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी तथा लोगों का व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होगा।

परिवहन विभाग के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए करीब 500 स्थानों पर 827 अधिकृत पीयूसी केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों पर अभी बुनियादी सुविधाओं, जांच व्यवस्था, साइनबोर्ड और निगरानी के इंतजामों में एकरूपता नहीं है।

कई केंद्रों पर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे भी नहीं हैं। इससे जांच प्रक्रिया की निगरानी और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में परेशानी होती है। पीयूसी केंद्रों को किया जाएगा अपग्रेड योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का इस्तेमाल पीयूसी केंद्रों के केबिन और जांच सुविधाओं के निर्माण व अपग्रेड, बाहरी स्वरूप , साइनबोर्ड, जांच क्षेत्र के बेहतर लेआउट और बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने में किया जाएगा। इसके साथ ही नए सीसीटीवी कैमरे लगाने और पुराने कैमरों को अपग्रेड करने पर भी राशि खर्च की जा सकेगी।