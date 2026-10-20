ग्रेटर नोएडा में दशहरे की धूम: गौर सिटी में जलेगा सबसे ऊंचा 70 फीट का रावण, नोट करें दहन का समय

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पर्व पूरे देशभर में बृहस्पतिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर हो रही राम लीलाओं में रावण-कुंभकरण और मेघनाद के पुतले फूंके जाएंगे और जमकर रंगबिरंगी इको-फ्रेंडली आतिशबाजी देखने को मिलेगी।

इस मौके पर लोग प्रति वर्षों की तरह इस वर्ष भी खुशियां मनाएंगे और बुराई पर अच्छाई की जीत का परचम लहराएंगे। शहर में सबसे ऊंचा रावण का पुतला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौड़ सिटी स्थित राधाकृष्णा पार्क में आयोजित रामलीला में 70 फीट ऊंचा दहन किया जाएगा।