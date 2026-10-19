आईपी एक्सटेंशन रामलीला में आज पहुंचेंगे पीएम मोदी, रावण दहन के साथ होगा एक और खास पुतले का दहन

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। आईपी एक्सटेंशन स्थित श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ की रामलीला में मंगलवार को दशहरे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पुतलों का दहन करने पहुंचेंगे।

रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के साथ पीएम नकली दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के पुतले का भी दहन करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए रामलीला स्थल और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

कार्यक्रम के दौरान दो हजार से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। आसपास की इमारतों पर स्नाइपरों के साथ ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी।

दो हजार से अधिक जवान रहेंगे तैनात

प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) ने दो दिन पहले ही कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा की कमान संभाल ली थी।

रामलीला में सोमवार को भी सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई और शाम सात बजे के बाद ही लोगों को रामलीला देखने के लिए प्रवेश दिया गया। मंगलवार को भी प्रवेश द्वारों पर लोगों की तलाशी और प्रवेश पत्रों की जांच की जाएगी।

किसी भी संदिग्ध गतिविधि से निपटने के लिए बम निरोधक दस्ता, श्वान दस्ता, त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात रहेंगे। मंगलवार को दशहरा मेले में सुरक्षा को देखते हुए जब तक पीएम रहेंगे, झूले बंद रहेंगे। सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था पर जोर कार्यक्रम को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के दो हजार से अधिक जवान तैनात रहेंगे। सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर भी जोर दिया जा रहा है।