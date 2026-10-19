PM की विदेश यात्राओं का ब्योरा नहीं होगा पब्लिक, दिल्ली HC में CIC के आदेश को वायु सेना ने दी थी चुनौती

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विदेश यात्राओं से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है।

सूचना देने संबंधी केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद करते हुए न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक करने से राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता हो सकता है। पीठ ने कहा कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से जुड़े स्पेशल फ्लाइट रिटर्न (एसएफआर) के रिकॉर्ड आरटीआई में नहीं दिए जा सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते का खतरा अदालत ने यह टिप्पणी और आदेश पारित करते हुए वायुसेना मुख्यालय के जन सूचना अधिकारी की याचिका को स्वीकार कर लिया। वायुसेना ने सीआईसी के आठ जुलाई 2020 के आदेश को चुनौती दी थी। सीआईसी ने अपने फैसले में वायुसेना को एसएफआर-II की जानकारी देने को कहा गया था।

पीठ ने कहा कि इस तरह के खुलासे के राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रधानमंत्री के साथ चलने वाले सुरक्षा तंत्र पर संभावित प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुरक्षा एजेंसियों के आकलन में दखल नहीं अदालत ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट या सीआईसी सुरक्षा एजेंसियों के इस आकलन पर अपील में नहीं बैठ सकते कि किसी जानकारी से राष्ट्रीय सुरक्षा या पीएम की जान को खतरा है या नहीं।