जागरण संवाददाता, नोएडा। दादरी की बहू एवं हेयर व स्किन केयर विशेषज्ञ डॉ. पल्लवी शर्मा ने प्रदेश स्तर की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मिसेज उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ उत्तर प्रदेश सीजन-4 में फर्स्ट रनर-अप गोल्ड का खिताब जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

लखनऊ के होटल रमाडा में 15 नवंबर 2026 को आयोजित भव्य समारोह में डॉ. पल्लवी शर्मा ने आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, प्रतिभा और शानदार प्रस्तुति के दम पर यह उपलब्धि हासिल की। मिस बुल्गारिया ने पहनाया ताज समारोह के दौरान मिस बुल्गारिया ने मंच पर उन्हें ताज पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें ट्रॉफी और उपलब्धि प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया। डॉ. पल्लवी शर्मा दादरी में ‘डॉ. पल्लवी शर्मा स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक’ का संचालन करती हैं।