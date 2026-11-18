जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नवनियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ. बलकार सिंह ने बुधवार को कार्यभार संभाल लिया। 16 नवंबर 2026 को हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल में उन्हें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का सीईओ नियुक्त किया गया था।

इसके साथ ही उन्हें स्थानीय आयुक्त और आयुक्त, एनसीआर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। डॉ. बलकार सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के 2004 बैच के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी हैं। उनका जन्म 2 जुलाई 1975 को हुआ। पशु चिकित्सक भी रह चुके हैं डॉ. बलकार उन्होंने हिसार से पशु चिकित्सा विज्ञान (बीवीएससी एंड एएच) की डिग्री हासिल की और बरेली से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर (एमवीएससी) की पढ़ाई पूरी की। प्रशासनिक सेवा में आने से पहले वह पशु चिकित्सक के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं।