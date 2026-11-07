नोएडा के बाजारों में दिवाली पर मनमानी, ₹30 वाली फूल-माला के 120 तक वसूल रहे दुकानदार; ग्राहक परेशान

स्वाति भाटिया, नोएडा। दीपावली के त्योहार पर घरों और प्रतिष्ठानों को सजाने के लिए फूल-मालाओं की मांग बढ़ गई है। ऐसे में छोटी दीपावली पर बाजारों में गेंदे के फूलों की माला से लेकर अशोक के पत्तों की माला की खूब बिक्री की मांग तेजी से हो रही है। लेकिन इनके दाम में सेक्टरों के हिसाब से बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है।

शहर के अलग-अलग बाजारों में एक जैसी फूल माला कहीं 30 रुपये तो कहीं 120 रुपये तक में बेची जा रही है। अशोक के पत्तों की माला के दाम भी 30 से 120 रुपये तक पहुंच गए हैं। ऐसे में त्योहार की खरीदारी करने निकले लोगों को एक ही सामान के लिए अलग-अलग कीमत चुकानी पड़ रही है।

सुबह से ही दिखाई दी ग्राहकों की भीड़ सेक्टर-18, अट्टा मार्केट, सेक्टर-27, सेक्टर-12 और सेक्टर-62 के बाजारों में फूलों की दुकानों पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ दिखाई दी। दुकानदारों ने मांग के अनुसार मालाओं के दाम तय किए हैं। कुछ दुकानों पर छोटी गेंदे की माला 30 से 40 रुपये में मिल रही है, जबकि दूसरी दुकानों पर इसी आकार की माला के लिए 70 से 100 रुपये तक मांगे जा रहे हैं।

वहीं, फूलों की लंबी और घनी माला की कीमत 100 से 120 रुपये तक बताई जा रही है। अशोक के पत्तों की माला को लेकर भी यही स्थिति है। कहीं यह 30 से 50 रुपये में उपलब्ध है तो कहीं दुकानदार 100 से 120 रुपये तक मांग रहे हैं।

ग्राहकों का कहना है कि बाजार में कीमतों को लेकर कोई एकरूपता नहीं है। दुकानदार अपनी दुकान और बाजार के हिसाब से दाम वसूल रहे हैं। त्योहार के कारण लोगों के पास माला खरीदने के अलावा विकल्प भी सीमित हैं।