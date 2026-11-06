दीवाली पर निजी बस संचालकों की बढ़ी मनमानी, चार से छह गुना वसूला जा रहा किरया; सुविधा के नाम पर 'जीरो'

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दीवाली त्योहार के आते ही निजी बस संचालकों की मनमानी शुरू हो चुकी है। सामान्य दिनों के मुकाबले चार से पांच गुना किराया बढ़ा दिया है। इसके बाद भी तय नहीं है कि यात्री को चार से पांच गुना किराया भुगतान करने पर भी सामान्य दिनों जैसी सुविधा मिलेगी भी या नहीं।

यात्रियों ने आरोप लगाया है कि बस संचालक टिकट ऑनलाइन बुक करा रहे हैं, जिनमें चार से पांच गुना अधिक किराया भुगतान करना पड़ रहा है और सुविधाओं के नाम पर जीरो स्थिति दिखाई दे रही है। दिल्ली से कानपुर और लखनऊ का कितना किराया? बता दें कि सामान्य दिनों में कानपुर जाने के लिए यात्री को मात्र 500 रुपये किराया देना होता है, लेकिन मौजूदा समय दो से तीन हजार रुपये देना पड़ रहा है। इसी तरह लखनऊ के लिए 700 की बजाय तीन से चार हजार, गोरखपुर के लिए एक हजार की बजाय 6500 रुपये, हमीरपुर के लिए सात सौ के बजाय तीन हजार रुपये, बुंदेलखंड के लिए आठ के बजाय चार हजार रुपये, इटावा के लिए चार के बजाय 1500 से दो हजार रुपये तक किराया देना पड़ रहा है।