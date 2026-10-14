दिल्ली-NCR से उत्तराखंड का सफर और भी आसान, नोएडा एयरपोर्ट से कुमाऊं की उड़ान शुरू; खाने-टैक्सी पर खास छूट

जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पंतनगर के बीच सीधी हवाई सेवा से कुमाऊं क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने का सुविधाजनक विकल्प मिला है।

पंतनगर से नोएडा एयरपोर्ट की सीधी उड़ान

इंडिगो की उड़ान सेवा पंतनगर, हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल और मुक्तेश्वर सहित आसपास के क्षेत्रों को नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ती है। इससे पर्यटन, धार्मिक यात्राओं और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।