नोएडा में चाइल्ड PGI की इमरजेंसी में 'डाॅक्टर' फरमाते रहे आराम, मजबूर पिता को सिरिंज में खुद भरनी पड़ी दवा

जागरण संवाददाता, नोएडा। चाइल्ड PGI में डाक्टर व स्टाफ की लापरवाही का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। इमरजेंसी वार्ड में गंभीर बीमारी के शिशु के लिए पिता को खुद ही सिरिंज में दवाई भरनी पड़ गई।

शिशु के दिल में छेद होने की बात सामने आई है। बुधवार सुबह इमरजेंसी वार्ड की घटना को स्वजन ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया।

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से लापरवाह स्टाफ पर कार्रवाई कर चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की मांग की है।

इमरजेंसी में पिता को खुद भरनी पड़ी सिरिंज

वायरल वीडियो 49 सेकेंड का है। चाइल्ड PGI में डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही को अपने मोबाइल में कैद करने वाले छपरौला के युवक ने बताया कि वह अपने बच्चे का इलाज कराने गए थे।