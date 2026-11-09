दनकौर में पुराने विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक युवक घायल, जांच में जुटी पुलिस
दनकौर के मिलक गांव में सोमवार रात पुराने विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान लाठी-डंडे ...और पढ़ें
HighLights
दनकौर के मिलक गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष।
पुराने विवाद के कारण लाठी-डंडे चले, गोलीबारी हुई।
एक युवक को गोली लगी, कई अन्य घायल हुए।
जागरण संवाददाता, दनकौर। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के दनकौर कोतवाली क्षेत्र के मिलक गांव में सोमवार रात पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस दौरान दोनों ओर से जमकर लाठी-डंडे चले। साथ ही दोनों पक्षों की तरफ से गोलियां भी चलीं। घटना में एक युवक को गोली लग गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए।
अस्पताल में भर्ती घायल
वहीं, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाचार लिखे जाने तक मामले में कोई केस दर्ज नहीं हो पाया।
जानकारी के अनुसार, गांव निवासी बलजीत और दूसरे पक्ष के वीरेंद्र के बीच काफी समय से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात पटाखे छोड़ते समय विवाद हो गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों ओर से मारपीट और गोलियां चलनी शुरू हो गई।
मामले की जांच जारी
इस दौरान बलजीत पक्ष के उधम को गोली लग गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। उधम को इलाज के लिये ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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