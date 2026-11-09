दनकौर में पुराने विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक युवक घायल, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, दनकौर। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के दनकौर कोतवाली क्षेत्र के मिलक गांव में सोमवार रात पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस दौरान दोनों ओर से जमकर लाठी-डंडे चले। साथ ही दोनों पक्षों की तरफ से गोलियां भी चलीं। घटना में एक युवक को गोली लग गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए।

अस्पताल में भर्ती घायल

वहीं, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाचार लिखे जाने तक मामले में कोई केस दर्ज नहीं हो पाया।

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी बलजीत और दूसरे पक्ष के वीरेंद्र के बीच काफी समय से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात पटाखे छोड़ते समय विवाद हो गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों ओर से मारपीट और गोलियां चलनी शुरू हो गई।