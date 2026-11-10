23 साल से सिर्फ आश्वासन, दादरी में छठ पूजा के लिए अब तक नहीं बना स्थाई घाट; फिर उठी मांग

जागरण संवाददाता, दादरी। भगवान विश्वकर्मा एवं छठ पूजा समिति द्वारा इस वर्ष दादरी में 24वां विशाल छठ पूजा आयोजन किया जाएगा। समिति वर्ष 2003 से निरंतर छठ पूजा का आयोजन कराती आ रही है। इस बार भी आमका रोड पर सिद्धि विनायक स्कूल के पीछे खेत में पक्का कृत्रिम घाट बनाकर पूजा होगी।

समिति के अनुसार, 2002 में आयोजन की शुरुआत सामुदायिक भवन, नहर के पास से हुई थी। वर्ष 2017 से आयोजन इसी खेत में किया जा रहा है। हर वर्ष खेत में पक्का कृत्रिम घाट बनाया जाता है, जिसमें भरे जल में खड़े होकर व्रती भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य समर्पित करते हैं।

छठ के लिए स्थाई घाट की मांग पूजा के लिए दादरी नगर व आसपास से हजारों श्रद्धालु आते हैं। छठ पूजा के लिए बड़े स्थान पर स्थाई घाट की मांग लगातार की जाती रही है, लेकिन 23 वर्षों से मात्र आश्वासन ही मिलता रहा है। इसके बावजूद समिति हर वर्ष पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ आयोजन कराती है।