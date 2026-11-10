छठ पूजा 2026: साहिबाबाद में घाटों की बदहाली से कैसे अर्घ्य देंगे श्रद्धालु? 75% तक काम अधूरे

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। छठ पूजा महापर्व का शुक्रवार से आगाज हो जाएगा। इसके बाद भी अभी तक घाटों पर तैयारी पूरी नहीं हो सकी।

हरनंदी छठ घाट पर भी विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। जबकि पूर्वांचल समाज की विभिन्न समितियां एक माह पहले से ही तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन व नगर निगम से मांग शुरू कर देती हैं।

इसके बाद भी 60 से 70 फीसदी कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। अगर समय रहते कार्य पूरे नहीं हुए तो लाखों श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ेगी। वहीं, नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि समय रहते ज्यादातर कार्य पूरा कर लिया गया है।

शालीमार गार्डन घाट का 40 प्रतिशत कार्य भी पूरा नहीं शालीमार गार्डन डबल टंकी के पास श्रद्धालुओं के लिए कृत्रिम छठ घाट बनाया गया है। घाट को तैयार करने का अभी तक 40 प्रतिशत कार्य भी पूरा नहीं हो सका है। जबकि महज दो दिन ही काम करने के लिए मिलेंगे।

पूर्वांचल कालिदास नवयुवक विकास समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि यहां वृंदावन गार्डन, जनकपुरी, श्याम एन्क्लेव, गणेशपुरी, शहीदनगर, डीएलएफ, राजेंद्र नगर समेत 10 से अधिक कालोनियों के 15 हजार श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके बाद भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। बुधवार को नगर निगम के अधिकारियों से मिलकर शिकायत करेंगे।

हरनंदी छठ घाट का कार्य भी अधूरा हरनंदी छठ घाट पर हर वर्ष एक लाख से अधिक श्रद्धालु पूजा-अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। यहां की तैयारियां भी अभी अधूरी पड़ी हुई हैं। रंगाई-पुताई व घाट पर सफाई का कार्य किया जा रहा है।

अधिकारियों का दावा है कि 12 नवंबर की शाम तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। गंगाजल भी छोड़ा जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि हरनंदी घाट पर छठ पूजा के दिन गोताखोरों को तैनात किया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम भी तैनात रहेंगी।

25 प्रतिशत कार्य ही हुए पूरे वैशाली सेक्टर-दो में हरनंदी नहर घाट पर भी हर वर्ष करीब 25 से 30 हजार श्रद्धालु वैशाली, वसुंंधरा, इंदिरापुरम, खोड़ा, महाराजपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचते हैं। यहां कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक महज 25 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो सका है।

करीब 75 प्रतिशत कार्य बचा हुआ है। अगर समय रहते कार्य नहीं हुए तो श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। पूर्वांचल छठ पूजा समिति वैशाली के पदाधिकारियों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों ने जल्द कार्य पूरे कराने का आश्वासन दिया है।