नोएडा के 24 गांवों के हजारों लोगों को मिली बड़ी राहत, 10 महीनों से लटका दादरी रसूलपुर प्यावली पुल बनकर तैयार

संवाद सहयोगी, दादरी (नोएडा)। नोएडा में दादरी-रसूलपुर-प्यावली गंग नहर पर बन रहा पुल, जो सिंचाई विभाग और ठेकेदार की लापरवाही का नमूना बन गया था, आखिरकार बनकर तैयार हो गया। पुल पर वाहनों का आवागमन सुचारू और सुरक्षित रूप से शुरू हो गया है, जिससे 24 गांवों के हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है।

बता दें कि 316.44 लाख रुपये की लागत वाले इस पुल का उद्घाटन 16 जनवरी को भाजपा के पश्चिम यूपी अध्यक्ष सत्येंद्र सिसौदिया, विधायक तेजपाल नागर व जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने किया था। तय समय के अनुसार, जून तक पुल जनता को समर्पित होना था, लेकिन 10 माह बाद भी काम अधूरा था।

धौलाना-पिलखुवा से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग वहीं, इस देरी को दैनिक जागरण ने 26 अक्टूबर के अंक में प्रमुखता से उठाया था। यह पुल दादरी को बिसाहड़ा, प्यावली, रसूलपुर, एनटीपीसी होते हुए हापुड़ के धौलाना-पिलखुवा से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर है।