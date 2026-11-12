यूपी में बनेंगे ट्रैक्टर और बुलडोजर, CM योगी ने ग्रेटर नोएडा में प्लांट की नींव रखी; 2000 युवाओं को रोजगार

जागरण संवाददाता, जेवर। नरेन्द्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में अब बड़े विनिर्माण उद्योग भी आकार लेने लगे हैं। इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को यीडा के सेक्टर-8डी दयौरार में सीएनएच इंडस्ट्रियल के आधुनिक ट्रैक्टर विनिर्माण प्लांट की आधारशिला रखी गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। करीब 1200 करोड़ रुपये की लागत से 100 एकड़ में बनने वाले इस प्लांट से लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रदेश के नाम में उत्तम है, उसके सामने 2017 से पहले पलायन और दंगों जैसी चुनौतियां थीं। ये प्रदेश की पहचान बन चुके थे, लेकिन 2017 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने उपद्रव से उत्सव प्रदेश के रूप में नई पहचान बनाई है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस से बढ़ा निवेश जेवर के आसपास यीडा क्षेत्र में देश-विदेश की कंपनियां निवेश के लिए आगे आ रही हैं। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और बुलडोजर की कार्रवाई ने यूपी को निवेश का प्रमुख केंद्र बना दिया है।

उन्होंने कहा कि यूपी के बुलडोजर की चर्चा देशभर में है। बुलडोजर पहले ही यूपी का ब्रांड बन चुका है। अब कंपनी यहां ट्रैक्टर और बुलडोजर बनाएगी तो देश-विदेश में इनके उत्पादों की मांग बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने जेवर को भारत के निवेश के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में शामिल बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र देश के गहने के रूप में उभर रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यमुना प्राधिकरण के विकास से पूरा क्षेत्र औद्योगिक, आर्थिक और लॉजिस्टिक हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने परियोजना के लिए जमीन देने वाले स्थानीय किसानों का आभार जताया और कहा कि औद्योगिक निवेश से युवाओं को रोजगार मिलने के साथ कारोबार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कृषि यंत्रीकरण और विनिर्माण को मिलेगी गति मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएनएच का प्लांट कृषि यंत्रीकरण और आधुनिक विनिर्माण को नई गति देगा। उत्तर प्रदेश के ट्रैक्टर बाजार में करीब 18.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ऐसे में इस निवेश से प्रदेश के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश को पिछले साढ़े नौ वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं, जबकि 7.5 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों की जल्द ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। प्रदेश में फैक्ट्रियों की संख्या 14 हजार से बढ़कर 35 हजार हो गई है। स्टार्टअप की संख्या भी 120 से बढ़कर 25 हजार तक पहुंच गई है।